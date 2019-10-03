رسميًا.. غياب محمد صلاح عن معسكر المنتخب المقبل

أعلن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، عن معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لودية بتسوانا 14 أكتوبر الجاري.



وقال "البدرى" فى تصريحات لقناة أون سبورت، إنه تواصل مع محمد صلاح وكذلك مع طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا وتم التأكد من شكوى اللاعب من إجهاد فى العضلة الضامة، لذا تم الاتفاق على غياب اللاعب عن المعسكر المقبل.



وتابع المدير الفنى للمنتخب أنه اتفق مع صلاح على أن يكون جاهزا للمعسكر بعد المقبل وتحديدا فى نوفمبر الذى سيشهد بدء التصفيات الرسمية لأمم إفريقيا 2021، حيث سيخوض المنتخب مباراتين أمام كينيا وجزر القمر.