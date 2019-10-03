طلاب "ثانوى خدمات": المصاريف كانت مفاجأة

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بأن ترفع مصروفات المرحلة الثانوية خدمات، من 800 جنيه إلى 1900 جنيه لهذا العام الدراسي الجديد، علاوة على بعض الرسوم الإضافية التي يقوم بدفعها الطلاب لصالح صندوق المشروعات التعليمية، ما أثار غضب عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الثانوي خدمات.



ورصدت "الدستور" آراء عدد من الطلاب حول القرار بزيادة مصروفات العام الدراسي، والتي جاءت على النحو التالي:



قالت سميرة سيد إحدى طالبات مدارس الثانوي خدمات، إن زيادة المصروفات جاءت بشكل مضاعف عن المصروفات السابقة ولم تزيد بنسبة قليلة بل ارتفعت للضعف، لافتة إلى أن القرار أثار استياء عدد كبير من الطلاب وعزوفهم عن سداد المصروفات.



فيما أضافت سمر خالد إحدى الطالبات، أنه لم يقتصر الأمر عن زيادة المصروفات فقط، بل هناك ما يقرب من ٤ رسوم إضافية يقوم الطالب بتسديدها أهمها 500 جنيه لصالح صندوق المشروعات التعليمية.



"هربنا من مصاريف الثانوية العامة لاقيناها في الخدمات" هكذا بدأت إحدى الطالبات حديثها عن زيادة مصروفات الثانوي خدمات، والتي أوضحت أنها لم تفكر في الإلتحاق بالثانوية العامة خوفًا من تكاليفها في نفقات الدروس الخصوصية والتي تتجاوز الآف الجنيهات لحين انتهاء العام الدراسي، إلا أن مصروفات الخدمات كانت مفاجأة وصدمة للطلاب وأولياء الأمور.