تجديد حبس متهمين بخلية الأمل 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهمين بقضية خلية الأمل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وجددت النيابة حبس المتهمين على ذمة القضية 930 لسنة 2019، بعدما وجهت إليهم تهم: ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

