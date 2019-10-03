مدير الكرة بالأهلى يشيد بفوز فريقه على الإنتاج بالدورى

عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الإنتاج الحربي 4 صفر، اليوم الأربعاء، في المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.



وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "الأهلي فرض سيطرته على مجريات المباراة ولاحت له العديد من الفرص أمام فريق كبير واكتفى بتسجيل 4 أهداف وهو الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين منذ صعود الإنتاج الحربي للدوري الممتاز موسم 2009 - 2010".



وأضاف أن الأهم في مشوار بطولة الدوري هو تجهيز أكبر عدد من اللاعبين وأن يفرض الفريق شخصيته على المنافس خاصة أن المسابقة معروفة ببطولة النفس الطويل.



وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سيواصل تدريباته غدا الخميس بخوض المران صباحا نظرا لضيق الوقت قبل السفر لمواجهة أسوان والمقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري.



ورفض عبد الحفيظ التعليق على قرار اتحاد الكرة بخوض مباراة أسوان في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه لا يجد تبريرا منطقيا لاختيار هذا التوقيت الغريب.



يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة حاليا بصورة مؤقتة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه في أول مرحلتين بالبطولة هذا الموسم.