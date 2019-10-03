استطلاع: وارن وبايدن يتصدران المرشحين الديمقراطيين و43% يؤيدون ترامب

أظهر استطلاع حديث للرأي أن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين، وكذلك جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق يتصدران المرشحين الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة للعام المقبل 2020.



وأظهر التقرير - الذي أجرته جامعة مانموث الأمريكية - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يحظى بنفس مستوى التأييد لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية دون تغيير منذ أن بدأ النواب الديمقراطيون بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي إجراءاتهم للتحقيق بشأن اتصالات ترامب بأوكرانيا وتوجيه اللوم له تمهيدا لعزله.



من بين الناخبين المسجلين كمؤيدين للحزب الديمقراطي أو متعاطفين معه فضل 28% من المشاركين في الاستطلاع وارين بينما اتجه 25% منهم إلى بايدن كمرشح ديمقراطي للرئاسة وجاء السيناتور بيرني ساندرز والمرشح الرئاسي المنتمي لنفس الحزب في المركز الثالث بعد أن حصل على 15% أما سائر المرشحين الديمقراطيين فلم يتجاوز أي منهم 1%.



وبين الاستطلاع أن حجم التأييد لإعادة انتخاب ترامب بين الناخبين المسجلين يبلغ 39% وهو ما تطابق مع نتائج استطلاع لنفس جامعة مانموث في أغسطس الماضي كما بلغ حجم الرضا الجماهيري عن أدائه 43% في مقابل نسبة 56% من غير الراضين عن أدائه.