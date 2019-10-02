زينيت سانت بطرسبرغ يفوز على بنفيكا وليون على لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-1 خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد بيتروفيسكي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.



سجل ثلاثية الفريق الروسي: ارتيم دزيوبا في الدقيقة 22، وروبن دياز هدف في مرماه بالخطأ في الدقيقة 70، وسردار ازمون في الدقيقة 78.



في المقابل سجل هدف الشرف للفريق البرتغالي: راوول دي طوماس في الدقيقة 85.



وفي مباراة أخرى في الجولة ذاتها وفي نفس المجموعة فاز فريق ليون الفرنسي على مضيفه لايبزيج الألماني بهدفين نظيفين، سجلهما ممفيس ديباي في الدقيقة 11، ومارتن تيريير في الدقيقة 65.



وبهذا تصدر الفريق الروسي المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الفريق الفرنسي صاحب الوصافة وبنفس الرصيد، فيما جاء الفريق الألماني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما استمر الفريق البرتغالي بدون نقاط في المركز الأخير.