مسئول روسي: موسكو مستعدة لمساعدة كوبا في صناعة الطاقة النووية

أعلن النائب الأول لرئيس جهاز الحكومة الروسية سيرجي بريخودكو، اليوم الأربعاء، أن روسيا على استعداد لأن تكون شريكًا استراتيجيًا لكوبا في حال اتخاذها قرار بإنشاء صناعة للطاقة النووية خاصة بها.



وقال بريخودكو للصحفيين، قبيل زيارة رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، إلى كوبا: "كما يفيد الزملاء الكوبيون، هم لا يخططون لإنشاء صناعة طاقة نووية في البلاد. وفي حال تم تعديل هذا القرار، ستكون روسيا بطبيعة الحال، على استعداد لأن تكون شريكًا استراتيجيًا لكوبا في هذا المجال. وهناك مقدمات مسبقة لهذا الأمر، بما في ذلك وكادر الفيزيائيين والمهندسين النوويين الكوبين المحترفين الذين تلقوا تعليمًا في الجامعات السوفياتية والروسية".



وأضاف: "تجرى حاليًا مناقشة عدد من المشاريع المهمة في إطار ما يسمى بالاستخدامات غير المتعلقة بالطاقة للذرة السلمية. وعلى وجه التحديد، الحديث يدور عن استخدام التكنولوجيا النووية في الطب والزراعة".



كما لفت بريخودكو إلى أن هناك اتفاقية إطارية حكومية قائمة بين البلدين بشأن التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، تسمح بمناقشة أي قضايا ذات اهتمام مشترك.