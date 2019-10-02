السفير الأمريكي لدى روسيا: العقوبات ضد موسكو ستحقق هدفها

رأى السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان، الذي سيغادر منصبه يوم غد الخميس، أن العقوبات ضد روسيا ستحقق الهدف، وأنه لم يمر وقت كافٍ بعد.



وقال هانتسمان، في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت، اليوم: "لا يمكننا القول، إن العقوبات لا تحقق أهدافها. لم يمر وقت كافٍ على فرضها.. العقوبات لا تسفر عن نتائج على الفور. سيمر الوقت ونرى".



وأوضح السفير، أن التوسيع الأخير للعقوبات على روسيا، في 30 سبتمبر الماضي، كان بخصوص رجل الأعمال يفجيني بريجوجين " بسبب التدخل في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018."



وأضاف هانتسمان: "هذا دليل آخر على مدى أهمية الانتخابات بالنسبة لنا.. هل ستكون هناك محاولات للتدخل في انتخابات 2020، أم لا، عندها سنحصل على إجابة عن سؤال حول الفعالية".



يذكر أن واشنطن اتهمت روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، ونفت موسكو مرارا، مزاعم الأمريكيين بأنها حاولت التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية.



ونفت روسيا في أكثر من مناسبة اتهامات الاستخبارات الأميركية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".



وينهي السفير الأميركي الحالي مهمته في موسكو، يوم 3 أكتوبر الجاري.