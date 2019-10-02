تشيلسي يفوز على ليل وأياكس على فالنسيا بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا ثمينا على مضيفه ليل الفرنسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "بيار موروا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



تقدم تشيلسي بهدف عبر لاعبه الشاب تامي أبراهام في الدقيقة 22، ثم تعادل أصحاب الأرض بهدف فيكتور أوسيمين في الدقيقة 33، قبل أن يسجل البرازيلي ويليان هدف الفوز للفريق اللندني في الدقيقة 78.



وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني للمجموعة السادسة، بينما ظل ليل في مؤخرة ترتيب المجموعة بدون نقاط.



وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، فاز أياكس الهولندي على مضيفه فالنسيا الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ميستايا" معقل فالنسيا.



سجل ثلاثية أياكس، حكيم زياش في الدقيقة 8، وكوينسي بروميس في الدقيقة 34، وفان دي بيك في الدقيقة 67، ليحصد الفريق الهولندي النقطة السادسة ويتصدر ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد فالنسيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.