قطاع الفنون التشكيلية يختار الأعمال المشاركة بالمعرض العام

بدأ قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور، إرسال دعوات خاصة للفنانين التشكيليين الكبار، للمشاركة فى المعرض العام، فى دورته الـ 41، والذى يقام خلال يوم 20 يناير 2020، بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية.



تبدأ لجنة فرز واختيار الأعمال عملها اعتبارا من 14 ديسمبر حتى 17 من الشهر نفسه لاختيار الأعمال المرشحة، تعلن نتيجة الفرز والاختيار 18 ديسمبر، وتقدم الأعمال الفنية لقصر الفنون اعتبارا من 20 ديسمبر حتى 2 يناير ولن ينظر على الإطلاق إلى الأعمال المقدمة بعد المواعيد المحددة، ويتولى الفنان الدكتور أحمد عبدالكريم، قوميسير عام المعرض العام.



