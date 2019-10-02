فايلر: الأهلي حقق المطلوب بتحقيق الفوز على الإنتاج

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري.

وقال فايلر - خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء - إن الأهلي حقق المطلوب بحصد الثلاث نقاط وتسجيل عدد وافر من الأهداف، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وخلق العديد من الفرص للتسجيل، مشيدًا بنجاح محمد الشناوي في التصدي لكرة خطيرة ببداية الشوط الثاني، وهو ما ساهم في استمرار التقدم وتسجيل بقية الأهداف.

وأضاف فايلر، "الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل ومختلف، ولا يمكن الحديث عن ثبات تشكيل الفريق الآن.. لكل مباراة ظروفها، وهدف الجهاز الفني هو توفير بدائل جاهزة في كل مركز خاصة أن الأهلي يخوض عدد كبير من المباريات في فترة زمنية قصيرة".

وأشار فايلر إلى أن ظروف إقامة مباراة أسوان بعد ثلاثة أيام فقط من لقاء الإنتاج وفي درجة حرارة عالية، تدفع الجهاز الفني إلى تجهيز كافة اللاعبين للتعامل مع أي ظروف متعلقة بهذا الضغط، موضحًا أن خلق فرص عديدة للتسجيل أمر إيجابي للغاية في ظل الهدف الأساسي للفريق وهو الاستمرار في تحقيق الانتصارات.