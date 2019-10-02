ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمباراة المقاصة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة مصر للمقاصة غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.



وشهدت قائمة الزمالك غياب يوسف أوباما ومحمد حسن للإصابة، ومصطفى فتحي لعدم الجاهزية، وحازم إمام ومحمد عنتر لأسباب فنية.



وجاءت قائمة الزمالك كالتالي، "محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي - محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود الونش – حمدي النقاز – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي - طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا – إسلام جابر – إمام عاشور – كريم بامبو - خالد بو طيب – مصطفى محمد – عمر السعيد".