وصول 13 ألف بطاقة "تكافل وكرامة" لتضامن بنى سويف

أعلنت نبيلة عبدالحليم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، عن وصول 13 ألف و718 بطاقة فيزا والخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى المديرية كدفعة جديدة وتعتبر البطاقات ما بين حالات جديدة وقبول تظلمات لحالات متوقفة، خاصة بالأسر الأكثر احتياجًا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وممن ليس لديهم دخل شهري ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومي للدولة ولا يمتلكون أي نشاط تجاري.



وأشارت "نبيله"، في تصريحات صحفية، إلى أنها كلفت مدير إدارة الضمان بالمديرية بسرعة القيام بتسليم الفيزا للإدارات الاجتماعية بمراكز المحافظة السبع حتى يتم وصولها للعملاء في أقرب وقت ممكن بدون أى عوائق أو مشاكل.



