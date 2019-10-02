عوائد السندات الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى فى 4 أسابيع

ارتفعت أسعار السندات الأمريكية لتتراجع العوائد على تلك الديون الحكومية لأدنى مستوى في 4 أسابيع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مخاوف الركود الاقتصادي.



وعمقت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال مخاوف الركود الاقتصادي العالمي بعد أن أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من توقعات المحللين.



وجاء ذلك بعد يوم واحد من بيانات كشفت عن انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 10 سنوات بالإضافة إلى استمرار بيانات التصنيع السلبية في منطقة اليورو.



ويتزامن مع هبوط عوائد السندات الحكومية، خسائر حادة في "وول ستريت" حيث فقد "داو جونز" في أكثر من 490 نقطة في نهاية الجلسة.



ووسط هذه المخاوف بشأن الاقتصاد، ارتفعت احتمالية خفض الفائدة الأمريكية في نهاية الشهر الجاري لأكثر من 75 %، وفقًا لمؤشر "سي.إم.إي" لتتبع العقود الآجلة للاحتياطي الفيدرالي.



وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 1.60 % وهو الأدنى منذ 6 سبتمبر الماضي.



كما هبط العائد على الديون الحكومية لآجل عامين إلى 1.484 %، كما تراجع عائد السندات الأمريكية لمدة 30 عامًا إلى مستوى 2.09 %.