الخميس 03 أكتوبر 2019 الموافق 04 صفر 1441
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فيديوجراف.. "صلاح يقود ليفربول للفوز وكشف فساد عائلة أردوغان" أبرز أخبار اليوم
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:34 م
اسلام محمود
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يقدم "الدستور" موجزًا لأهم 5 أخبار في الساعات الماضية.
الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 32 درجة
مى عمر تتعاقد على فيلم كوميدى
تسريب صوتي يكشف فساد عائلة أردوغان (فيديو)
السيسى يفتتح معرض "تراثنا" ويوجه بزيادة الدعم المالى المقدم للعارضين
صلاح يقود ليفربول لاكتساح سالزبورغ بدوري أبطال أوروبا
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