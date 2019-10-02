وكالة: الكويت تعلن توقيع اتفاق مع العراق لدراسة إنتاج النفط عبر الحدود

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله، اليوم الأربعاء، إن الكويت وقعت اتفاقا مع العراق واختارت شركة استشارية لدراسة إمكانية إنتاج النفط من حقول عبر الحدود.



أبدى الوزير تفاؤله أيضا بأن الإنتاج سيستأنف في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، مضيفا أن المناقشات مستمرة مع الجانب السعودي.

