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محافظات

بالصور.. القنصلية بالسويس تحتفل باليوم الوطنى للسعودية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:31 م
جريدة الدستور
السويس - رأفت إدوار
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نظمت القنصلية السعودية بالسويس احتفالا بمناسبة اليوم الوطنى 89 للمملكة العربية السعودية، برئاسة الوزير المفوض عبدالله بن مضيف الطلحى، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس، بحضور محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتيرالعام، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وحضر الاحتفالية اللواء إيهاب فكرى، رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى، واللواء عيد سعيد، مساعد مدير أمن السويس نائبا مدير أمن السويس، والدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس.

كما حضر رؤساء الأحياء ومديري المديريات، وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الشركات، والجمعيات الأهلية والنقابات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد كبير من أهالي السويس لتقديم التهنئة للأخوة الأشقاء.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني للبلدين الشقيقين مصروالسعودية، وألقى القنصل العام للمملكة العربية السعودية في السويس كلمة رحب فيها بالحضور، وأثنى على العلاقة الوطيدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وفي الاحتفال الذي أقيم بأكاديمية النصر للبترول للتدريب بالسويس، وقدم محافظ السويس التهنئة للوزير المفوض القنصل العام للملكة العربية السعودية بالسويس، بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية الـ ٨٩، وأشار فيها لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأواصرالمحبة والصداقة التى تربط البلدين، منذ سنوات طويلة والتعاون المشترك فى العديد المجالات، من جهة وبين محافظة السويس والقنصلية من جهة أخرى.

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