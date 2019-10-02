آشر-سميث تنال ذهبية سباق 200 متر في بطولة العالم لألعاب القوى

استغلت دينا آشر-سميث الفرصة التي سنحت لها لتفوز بسباق 200 متر في بطولة العالم لألعاب القوى، اليوم الأربعاء، وباتت أول عداءة بريطانية تنال لقبا عالميا في سباق للسرعة.



ومع انسحاب الكثير من كبار المتنافسات على الميداليات أو غيابهم عن السباق، اثبتت آشر-سميث مدى تفوقها على المضمار وانطلقت صوب خط النهاية مسجلة رقما قياسيا بريطانيا بلغ 21.88 ثانية لتضيف الميدالية الذهبية للفضية التي نالتها في سباق 100 متر.



وضاعف الفوز حصيلة بريطانيا من الميدالية في بطولة العالم إلى ميداليتين فازت بهما آشر-سميث.



واستفادت الولايات المتحدة التي كانت تمثل قوة ضاربة في عالم الرياضة ذات يوم، لكنها لم تمثل أي مصدر تهديد في سباقات السرعة للسيدات في الدوحة، من عدم مشاركة مجموعة من الاسماء الكبيرة لتفوز بريتاني براون بالميدالية الفضية مسجلة 22.22 ثانية.



وأكملت السويسرية موجينجا كامبوندجي منصة التتويج بانتزاعها الميدالية البرونزية مسجلة 22.51 ثانية.