الخنيسي يقود الترجي لتجاوز النجمة والتقدم في كأس العرب

أحرز المهاجم طه ياسين الخنيسي هدفين ليقود الترجي للفوز 2-صفر على عشرة لاعبين من النجمة اللبناني والتأهل إلى دور الستة عشر في كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم اليوم الأربعاء.



وافتتح الخنيسي التسجيل بعد مرور 20 دقيقة قبل أن يعود ليؤكد تفوق الفريق التونسي بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 80. وانتصر الترجي 3-1 في النتيجة الإجمالية بعد تعادله 1-1 خارج ملعبه في

لقاء الذهاب.



وأكمل النجمة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عباس حسن قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول.

وهيمن الترجي على اللعب وسجل الجزائري عبد الرؤوف بن غيث هدفا قبل نهاية الشوط الأول لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.



وقال معين الشعباني مدرب الترجي "أشكر النجمة على المردود الذي قدمه لكن تركيزنا كان قويا وسجلنا هدفا في الشوط الأول سهل مهمتنا خاصة بعد طرد لاعب النجمة".



وأضاف "كان باستطاعتنا تسجيل أهداف أخرى وأعتقد أن الترجي قادر على تقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة لأن الفريق يملك مجالا كبيرا للتطور".



وقال محمد عبد العظيم مدرب النجمة "قدم اللاعبون مستوى جيدا ولعبنا بجدية وحاولنا إغلاق المنافذ أمام مفاتيح لعب الترجي".