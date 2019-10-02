"الإسكان" تكشف خطة الدولة لتشجيع الاستثمار في الصعيد

قال الدكتور هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الصعيد يشهد حاليا اهتمامًا كبيرًا، لافتًا إلى بناء 9 مُدن جديدة من مدن الجيل الرابع في الصعيد.



وأضاف "يونس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC"،أن هدف الدولة المصرية هو تشجيع القطاع الخاص أن يدخل باستثماراته في الصعيد وتوفير فرص عمل هناك.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك شركات في القطاع الخاص تعمل في التشييد العقاري، لافتا إلى أن هذه المدن تعمل حاليا في مدن غرب أسيوط الجديدة ومدينة غرب قنا الجديدة وكذلك أسوان الجديدة.



وتابع: تم إنشاء مدرسة النيل بمدينة أسوان الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء جامعة بها أيضا، منوها إلى هدف الحكومة المصرية في توسعة الرقعة العمرانية والاهتمام بتوفير السكن لأهالي الصعيد.



وأردف أن الوزارة قامت بإنشاء مجموعة من الفيلات في أسوان الجديدة على النيل وسيتم طرحها للحجز قريبا.



وتابع: "الأسعار هناك غالية جدا، سعر متر الأرض في سوهاج وأسيوط القديمة وصل لـ 150 ألف جنيه".



وأوضح أن الدولة تستهدف توفير سكن لـ 4.5 مليون شاب، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، كما تم طرح قطع أراضي للمواطنين في تلك المدن من أجل بنائها طبقا للنموذج المعماري الذي صمم في وزارة الإسكان تفاديًا من أزمة وجود بناء عشوائي في تلك المدن، وستكون أسعار الوحدات في المدن الجديدة في متناول الجميع.

