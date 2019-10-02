تشييد أول فرقاطة حربية لصالح القوات البحرية السعودية في إسبانيا

أعلنت سامي نافانتيا للصناعات البحرية "سامي نافانتيا"، المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) وشركة نافانتيا الإسبانية، إطلاق عمليات بناء أولى سفن "أفانتي 2200" الخمس لصالح القوات البحرية السعودية، وذلك ضمن حفل رسمي لوضع عارضة السفينة أُقيم في مدينة كاديز بإسبانيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس ) مساء اليوم الأربعاء "سيتم تسليم السفن الحديثة، التي سيتم بناؤها في حوض سان فرناندو لبناء السفن التابع لشركة نافانتيا، بحلول عام 2023".

ونقلت"واس" عن الرئيس التنفيذي لشركة سامي الدكتور أندرياس شوير قوله إن " هذا الحدث اليوم يمثل معلمًا بارزًا في تعاوننا مع شركة نافانتيا؛ لأننا نسعى إلى تعزيز القدرات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية من خلال تصنيع هذه الفرقاطات الحربية الخمس، ويتماشى هذا المشروع مع

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وأضاف الدكتور شوير "ستعمل شركة سامي وشركة نافانتيا على تعزيز المحتوى المحلي من خلال توفير آلاف الوظائف في المملكة، والإسراع بنقل التقنية، والإسهام في تحقيق أهداف المملكة الطموحة المتمثلة في بناء منظومة عسكرية ودفاعية محلية"، إضافة إلى بناء السفن، سيشمل مشروع سفن "أفانتي

2200" دعم دورة حياة السفن لمدة خمس سنوات من تاريخ تسليم أول سفينة، مع توافر خيار تمديد المدة إلى خمس سنوات إضافية".

كما ستعمل شركة "سامي نافانتيا" على تركيب ودمج أنظمة قتال ضمن عقدها الضخم الذي تبلغ قيمته أكثر من 900 مليون يورو، الذي جرى توقعيه خلال معرض معدات الدفاع والأمن الدولي دي إس إي أي 2019 في سبتمبر الماضي.

وسيركز المشروع المشترك كذلك على تصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات والاختبارات وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، إضافةً إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب.