تعيين سمير عبد العظيم نائبًا لرئيس حزب الغد

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد قرارًا اليوم، بتعيين سمير عبد العظيم المحامي بالنقض نائبًا لرئيس حزب الغد للشؤون الإدارية والقانونية.



وانضم سمير عبد العظيم إلى حزب الغد منذ بدايات تأسيسه وهو عضو بالهيئة العليا للحزب والمستشار القانوني لحزب الغد منذ سنوات، ويستكمل الغد هيكله التنظيمي استعدادا للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة.