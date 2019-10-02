اعتماد حركة ترقيات التربية والتعليم في مطروح

اعتمد محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، حركة ترقيات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك فى إطار الارتقاء بمنظومة التعليم مع الدفع بخبرات جديدة فى قيادات العمل الإدارى والتدريس بجميع أنحاء المحافظة.



وقال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن حركة الترقيات تضمنت ترقية 3 مدير مدارس ثانوية، ومدير مدرسة إعدادية، و15 مدير مدرسة ابتدائية، ووكيل مدرسة ثانوية، ومدير ووكيل مدرسة فنى، و4 وكلاء مدراس إعدادية، و44 وكيل مدرسة ابتدائية، مشيرا إلى أن حركة الترقيات تضمنت أيضا ترقية 11 موجه عام، و19 موجه أول، و17 موجها.