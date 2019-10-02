الخميس 03 أكتوبر 2019 الموافق 04 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مليون طن من الحبوب عالقة خارج موانئ إيران بسبب أزمة مدفوعات

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:05 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تقف أكثر من 20 سفينة محملة بنحو مليون طن من الحبوب عالقة خارج الموانئ الإيرانية بسبب مشكلة مدفوعات أوجدتها العقوبات الأمريكية بما يعوق جهود البلد لاستيراد سلع ضرورية، حسبما تقوله مصادر منخرطة انخراطا مباشرا في هذه التجارة.
وقالت مصادر تجارية إن شركات مثل بَنجي وكوفكو إنترناشونال الصينية تعاني من تأخر مدفوعات وتكاليف إضافية تصل إلى 15 ألف دولار في اليوم بفعل اختناقات في تسوية المعاملات نتجت عن
العقوبات.
والغذاء والدواء والإمدادات الإنسانية معفاة من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينسحب من اتفاق 2015 العالمي بشأن برنامج إيران النووي.
لكن الإجراءات الأمريكية التي تستهدف نطاقا واسعا يبدأ بمبيعات النفط ولا ينتهي عند الشحن البحري والأنشطة المالية تثني عدة بنوك أجنبية عن العمل مع إيران، حتى في الصفقات ذات الطابع الإنساني مثل
شحنات الغذاء.
والعدد القليل الباقي من البنوك الذي مازال يعمل في تسوية المعاملات الإيرانية يواجه عقبات عديدة في ظل تجمد قنوات التمويل.
وقالت ستة مصادر غربية وإيرانية إن الوضع يسهم في تعطل الشحنات لأكثر من شهر خارج أكبر مينائين لتجارة السلع في إيران: بندر إمام خميني وبندر عباس.
وقالت المصادر إن تلك السفن تحمل شحنات تشمل فول الصويا والذُرة معظمها من أمريكا الجنوبية. ويمكن رؤية ذلك على بيانات تتبع السفن.
وقال مصدر أوروبي "لا توجد قيود على الأعمال الإنسانية، لكن لا تستطيع تقاضي مقابلها.. قد تنتظر السداد لشهور."
وقال مصدر آخر "هناك تخوف في أوساط المتعاملين من القيام بمزيد من المبيعات إلى إيران قبل الانتهاء من متأخرات (السفن المنتظرة)".
وقال مسؤول موانئ إيراني كبير، طلب عدم نشر اسمه، متحدثا إنه ثمة مشاكل منذ فرض العقوبات الأمريكية على النظام المالي في نوفمبر 2018.
وقال المسؤول "الذي تغير الآن هو أن عدد البنوك والمتعاملين الذين ينأون بأنفسهم عن العمل مع إيران يزيد."
وتفاقمت صعوبات إجراء المعاملات بفعل عقوبات أمريكية منفصلة فُرضت في سبتمبر على البنك المركزي الإيراني عقب الهجمات على منشأتي نفط في السعودية والتى ألقى مسؤولون أمريكيون باللوم فيها على طهران.
وقال مسؤول الموانئ الإيراني إن العقوبات الأحدث ستثني البنوك.
وأضاف "بعض البنوك الصغيرة التي كنا نعمل معها أخطرونا أنهم لن يعملوا معنا بعد الآن،" لكنه أحجم عن تسمية البنوك.
وقال مسؤول في وزارة الزراعة الإيرانية إن طهران تستهدف منذ الثمانينيات توافر مخزونات كافية من الحبوب.
وقال المسؤول "زدنا حجم المخزونات بسبب سياسة ترامب تجاه إيران وتوترات الأشهر الأخيرة.. الأمر يزداد صعوبة بسبب العقوبات."
كانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قدرت الشهر الماضي إجمالي مخزونات الحبوب الإيرانية في 2019 بنحو 5.1 مليون طن، تنخفض إلى 4.8 مليون طن في 2020، مقارنة مع 9.9 مليون طن في 2016.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

"علقة تأديب" تنتهي بمقتل طالب على يد والده

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تصدر هاشتاج ‎"ارحل_يا_تميم".. ثورة تحرير قطر

منذ حوالي 7 ساعات

الوزراء: إعفاء الأطفال اليتامى من شرط السن في الإسكان الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عودة تابوت "نجم عنخ" إلى مصر (فيديو)

ads

الصور

image description

انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

image description

حفل نداء شرارة ورنا سماحة فى الأوبرا

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

الأكثر قراءة

ميسي يقود هجوم برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

صلاح يقود ليفربول لاكتساح سالزبورغ بدوري أبطال أوروبا

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

انتهاء تقييم أسعار المنتجات البترولية.. ولا زيادة

أيام زمان

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

الصحة

5 أطعمة تزيد نشاطك طوال اليوم

احذر 7 أضرار لنقص البروتين فى الجسم

تعرف على أعراض نقص فيتامين "ب6"

قميص ذكي يتابع مرضى الانسداد الرئوي خارج المستشفيات

الرئيس نيوز

متحدث النواب: ندرس مقترح زيادة حصة الفرد التموينية في إطار الموازنات المتاحة

إخلاء سبيل 4 من المتهمين بإحياء رابطة "أولتراس أهلاوي"

الأهلي يتربع على قمة الدوري بعد "رباعية" الإنتاج الحربي

متحدث "الإسكان": ننشئ 9 مدن جديدة فى الصعيد.. و"جعلنا للتراب قيمة"

منوعات

رائد الفضاء الإماراتي هزاع يعود للأرض غدا

درجات الحرارة في واشنطن تحطم الأرقام القياسية خلال أكتوبر

اعتقال ابن شقيق ميجان ماركل خلال سيره عاريًا في أمريكا

5 أطعمة تطيل العمر

كشكول

بين التجسس ومصلحة الطلاب.. مقترح تركيب كاميرات بالفصول يثير جدل أولياء الأمور والمعلمين

معلمة تحاول الانتحار بقنا اعتراضا على قرار نقلها لمدرسة أخرى

بدء التسجيل في مبادرة دمج طلاب جامعة عين شمس بمشروع محو الأمية

غدًا.. مفتى الديار المصرية فى رحاب جامعة المنوفية

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

“تموين كفرالشيخ” تواصل استقبال تظلمات بطاقات التموين

تعرف على الأسماك في فروع المجمعات الاستهلاكية

مجمع سفير للأسماك: ٥٠ألف جنيه مبيعاتنا يوميًا

ننشر جدول أعمال أسبوع مياه القاهرة 2019

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. شائعات.. أزمات وغليان
جلال حمام
بناء الوعى.. المعركة الأكثر إلحاحًا
صفوت البياضي
هل يعيش العالم فعلًا حربًا عالمية ثالثة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
منهجان فى التنمية الاقتصادية «1»
المزيد

الثقافة

برنامج عروض بالبيت الفني للمسرح لـ 3 أيام

صدور طبعة جديدة من "فجر التاريخ" عن دار آفاق للنشر

هشام خرما فى دار الأوبرا المصرية.. 31 أكتوبر

"ستموت فى العشرين" بمركز إبداع دار الأوبرا.. 10 أكتوبر

صفحتنا ع الفيس بوك