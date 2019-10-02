إيمي سالم برفقة أولادها للمرة الأولى.. شاهد

شاركت الفنانة إيمي سالم، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لها برفقة أولادها للمرة الأولى.



وعلقت إيمي على الصورة قائلة: "ربنا يقدرني وأعمل كل اللي في إيدي عشان أخليكم أحسن رجالة... الناس تحلف بأخلاقكم ورجولتكم... وأعمل كل اللي عليا عشان يوم ما أدعي ربنا يقر عيني بيكم أبقى على صواب... بحبكم حب أبدي وكيانكم هو سبب وجودي... وعمري ما حسمح لحد يأخركم أو يقف قدام مستقبلكم مهما كان الثمن".



وأضافت: "انتوا النهاردة ولاد إيمي سالم...عايزة بكرة أبقى أنا اللي معروفة باني أم يوسف وسالم وساري المولى..يجعلكم لي فخر يا قادر بحق كن فيكون".



يذكر أن إيمي سالم، أعلنت انفصالها للمرة الثانية عن زوجها الفنان اللبناني غسان المولى، في شهر يونيو الماضي، وذلك بعد زواج دام شهور قليلة بعد عودتهما الثانية، واستغرق زواجهما الأول 10 سنوات.

