الأمريكي هولواي يتوج بذهبية سباق 110 أمتار حواجز بمونديال القوى

توج الأمريكي جرانت هولواي، اليوم الأربعاء، بالميدالية الذهبية لسباق 110 أمتار حواجز في بطولة العالم

السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا بالدوحة.



وقطع هولواي مسافة السباق في 10ر13 ثانية ليتوج بالميدالية الذهبية متفوقا بفارق 05ر0 ثانية على الروسي سيرجي شوبينكوف الذي يشارك في البطولة كلاعب محايد.



وذهبت الميدالية البرونزية للسباق إلى باسكال مارتينو لاجارد الذي قطع مسافة السباق في 18ر13 ثانية.