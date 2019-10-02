حملات نظافة وتشجير في قرى البدرشين

شنت مدينة البدرشين اليوم، حملات نظافة تمثلت في رفع القمامة من الشوارع، وغسل الأرصفة ودهانها، حملة تشجير، وقص الأشجار وريها بالمياه، وإزالة كل المعوقات أمام المواطنين لتيسير الحركة ورفع المعاناة.



وشددت محافظة الجيزة على ضرورة رفع المخلفات أولًا بأول سواء في الفترة الصباحية أو في الفترة المسائية، والنهوض بمستوى خدمة المواطن، مشيرة إلى أن أعمال النظافة تمت بقرى المرازيق والشوبك الغربي وزاوية دهشور وسقارة وأبوصير.