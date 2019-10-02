أحمد فهمي يكشف تفاصيل مرض هنا الزاهد.. فيديو
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:50 م
سناء إسماعيلطباعة
كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل مرض زوجته الفنانة هنا الزاهد، خلال قضائهما شهر العسل في سنغافورة.
وقال خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "بعد 3 أيام من شهر العسل كنا ننتقل من بلد لأخرى وأصيبت هنا بتعب في الطائرة افتكرناه تسمم، وبعدها توجهنا للمستشفى واكتشفنا إصابتها بحصوات على المرارة".
وأضاف: "هنا ظلت في المستشفى لمدة 5 أيام وعندما تحسنت حالتها الصحية سمح لنا الأطباء بالسفر للقاهرة لكي تكمل العلاج هنا".
وتابع: "الأطباء حددوا موعد جراحة هنا الزاهد الشهر المقبل وذلك حتى تتعافى من التهابات المرارة ولكنهم سمحوا لها بتناول العلاج بالمنزل".
وقال خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "بعد 3 أيام من شهر العسل كنا ننتقل من بلد لأخرى وأصيبت هنا بتعب في الطائرة افتكرناه تسمم، وبعدها توجهنا للمستشفى واكتشفنا إصابتها بحصوات على المرارة".
وأضاف: "هنا ظلت في المستشفى لمدة 5 أيام وعندما تحسنت حالتها الصحية سمح لنا الأطباء بالسفر للقاهرة لكي تكمل العلاج هنا".
وتابع: "الأطباء حددوا موعد جراحة هنا الزاهد الشهر المقبل وذلك حتى تتعافى من التهابات المرارة ولكنهم سمحوا لها بتناول العلاج بالمنزل".