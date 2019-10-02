هشام خرما فى دار الأوبرا المصرية.. 31 أكتوبر

يقام حفل عازف البيانو والمؤلف الموسيقي هشام خرما بدار الأوبرا المصرية، يوم ٣١ أكتوبر الجاري على المسرح المكشوف، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.



واشتهر هشام خرما بعروضه الموسيقية في دار الأوبرا المصرية وألبومه "اليقين"؛ الذي تم إطلاقه عام 2016، وكان أول إصدار رسمي لخرما هو "الرحلة الأولى" مع فيرجين ميجا ستورز في عام 2015.



يذكر أنه تم اختيار هشام خرما من قبل "سوني ميوزيك" لتمثيل مصر بجانب "كان اتيلا وياني" الفائز بجائزة جرامي في منصة "أرابيسك" الدولية.



تعاون "خرما" مع الموسيقار عمر خيرت في عمل فني من قبل بشأن مستشفى 57357، حيث قدم الأول لحن الشرق، وقدم "خرما" لحن الغروب"، وكان بهدف لنصب تذكاري لتكريم الشيخ زايد.