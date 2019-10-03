فيلم وثائقى يكشف دعم قطر السرى للإرهاب (فيديو)





أعدت مؤسسة "ماعت" تقريرا، يكشف عن الجمعيات الخيرية التى تستخدمها قطر، فى دعم جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية فى العالم، ونشر أفكارها على نطاق كبير عبر هذه الجمعيات الخيرية، وذلك من خلال تحقيق استقصائي فرنسي بلجيكي، يكشف عن حقيقة هذه الجمعيات التى تمول الإرهاب.وذكر التقرير الذى أعدته مؤسسة "ماعت"، أن هذه الجمعيات التى تقودها قطر، تهدف لنشر التطرف والفكر التكفيري في العالم، من خلال هذه الجمعيات، وتوظيفها في أمور تدعم الإرهاب والعنف في العالم كله، وذكر التقرير أن قطر تمول 140 مشروعا فى أوروبا لدعم الإخوان ونشر أفكارهم في العالم عبر الجمعيات الخيرية.