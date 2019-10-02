محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول بالشوط الأول

استطاع النجم المصري محمد صلاح احراز الهدف الرابع في المباراة التي تجمعه مع نظيره سالزبورغ النمساوي في الدقيقه 69 من عمر المباراة ويعتبر الهدف الثاني له في هذا اللقاء



وكان قد سجل فريق ريد بول سالزبورج النمساوى هدف الموازنه مع نظيره ليفربول إلى 3-3، خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب "انفيلد" فى الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.





وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 56 عن طريق الياباني تاكومي مينامينو من خلال تسديدة من الوضع طائرا بشكل رائع على حدود منطقة الجزاء.





ثم بعدها بـ5 دقائق وتحديدا في الدقيقة 61 تعادل الشاب هالاند للفريق النمساوي بنتيجة 3-3.





وكان ليفربول قد خسر اللقاء فى الجولة الأولى أمام نابولى الإيطالى 2-0، فيما حقق سالزبورج فوزا كبيرا على جينك البلجيكى 6-2.



ويدخل ليفربول مباراة اليوم منتشيًا بتحقيق 7 إنتصارات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليعتلي صدارة البطولة بـ 21 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.



ولن تكون مهمة ليفربول في حصد النقاط الثلاث "سهلة" حيث يواجه طموح سالزبورج الذي اكتسح جينك البلجيكي 6-2 في الجولة الأولى، ليتصدر المجموعة الخامسة بفارق الأهداف أمام نابولي "الوصيف".