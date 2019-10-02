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تحقيقات وملفات

مصانع مطورة.. "الدستور" في جولة بين مصانع الغزل والنسيج

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:29 م
جريدة الدستور
أسماء منصور
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بعد أن تربعت على عرش الصناعات المصرية لفترات طويلة، تعرضت صناعة الغزل والنسيج إلى تدهور ملحوظ وإهمال طوال سنوات عديدة، ليبدأ الأمل في التجدد بإحيائها مرة أخرى بعد أن أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه الاهتمام بهذه الصناعة، لتأتي ضمن الإطار العام الذي تنتهجه الدولة في تحقيق برنامجها التنموي.

"الدستور" قامت بجولة لعدد من مصانع الغزل والنسيج بواحدة من الأحياء التي تشتهر بتلك الصناعة، وهي شبرا الخيمة، وكذلك في مدينة المحلة الكبرى، للتعرف من خلالها على صدى القرارات التي اتخذتها الدولة في إطار تحسين منظومة الغزل والنسيج بمصر.

ببادئ حديثه، يقول عيسي محمد 50 عامًا، صاحب ٣ مصانع للغزل والنسيج، إن قرارات الرئيس من الممكن أن تؤتي ثمارها بصورة كبيرة إذا تمت المناقشات بين صناع القرار الممثلون في أعضاء الغرفة التجارية وأصحاب المهنة نفسها للتعرف على المشكلات التي تواجههم بالصناعة والعمل على التعاون لحلها مؤكدًا أن أصحاب المهنة هم أكثر الناس دراية بمشكلاتها.

ويضيف "محمد"، في حديثه مع "الدستور"، أن صناعة النسيج بمصر تحتاج إلى الاهتمام من قبل كافة العاملين عليها طوال العام وليس الاهتمام الموسمي كما يحدث الآن.

أما رءوف علي، 42 عامًا، صاحب أحد مصانع السجاد، فأشار إلى دور الدولة بالاهتمام بهذه الصناعة مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لحماية صناعة الغزل والنسيج أدت إلى انخفاض أسعار المواد الخام بنسبة تقارب 20% مما يعد مؤشرًا إيجابيًا لاستعادة هذه الصناعة الهامة.

ويتابع "علي"، خلال حديثه ل"الدستور"، أنه فيما يواجهه القائمين على الصناعة من مشكلات، والتي يعد أهمها منافسة المنتج الأجنبي لغيره من المنتجات المحلية نظرًا لجودته ورخص ثمنه والذي أدى إلى تراجع نسب شراء المنتج المحلي، فحل هذه الأزمة يتمثل في ضرورة فرض ضريبة قيمة مضافة على المنتج المستورد لإعطاء فرصة تسويق للمنتج المحلي.

حسب أحدث الإحصائيات، صدرت على لسان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن العام الأسبق 16/ 2017، بلغت خسائر سوق صناعة الغزل والنسيج إلى 2.7 مليار جنيه، مما دفع بالرئيس السيسي لتوجيه الاهتمام بتلك الصناعة، وهو ما يدخل ضمن الإطار العام الذي تنتهجه الدولة في تحقيق برنامجها التنموي الشامل بما يدفع عجلة الاقتصاد القومي.

وفي إبريل الماضي، اجتمع الرئيس السيسي برئيس الوزراء وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج، أسفر عن عدد من الإجراءات أبرزها؛ تحديث الآلات والمعدات الخاصة بالمصانع بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وكذلك رفع كفاءة المعدات الحالية وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، والتي تشمل أيضًا الدعم الفني والتدريب.

وفي أطراف أخرى من جولتنا، كان لنا حديث مع علي عبدالحميد، عامل بإحدى مصانع الغزل والنسيج في شبرا الخيمة، قال إن الصناعة شهدت تطورًا فعليًا بالماكينات، مشيدًا بالاتفات إلى هذه الصناعة المهمة.

ولفت "عبدالحميد"، خلال حديثه مع "الدستور"، إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه المصانع حاليًا هي ركود السوق وضعف القوة الشرائية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الكهرباء والغاز مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الإنتاج، وبالتبعية التكلفة النهائية للمنتج.

يذكر أن عدد مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر حوالي 7413 مصنع، يتواجد في محافظة القاهرة نحو 60% منها، كما أن ثلث القوى العاملة صناعية في مصر توجد في قطاع الغزل والنسيج.

وعن ذلك، يعلق الدكتور حماد عبد الله رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، والعميد الأسبق لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، قائلاً إن شعبة الغزل والنسيج بدأت في الاهتمام بحل مشكلات الصناعة بصورة أكبر خاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر لديها من الإمكانيات الفنية والبشرية المؤهلة التي تمكنها من النهوض بهذه الصناعة.

وأكد "عبدالله"، في تصريحاته ل"الدستور"، أن القطن المصري مازال مميزًا عن غيره باعتباره أجود أنواع القطن بالعالم، كما يضاف إليه الكتان الذي يعد خامة مصرية أصيلة.

ومن شبرا الخيمة إلى مدينة المحلة الكبرى، التي تعد مركز الغزل والنسيج بمصر، كانت الجولة الثانية ل"الدستور"، وهناك كانت أولى لقاءاتنا مع محمد وحيد، 35 عامًا، أحد عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة، والذي أكد أن عدم إدخال التكنولوجيا الحديثة يمثل عائقًا بالنسبة لتطوير مصانع الغزل والنسيج.
وأضاف "وحيد"، أن عدم توافر المنتجات اللازمة للعمل في الأسواق يعد من معرقلات أصحاب الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة منح فرص للشباب لإدارة منظومة الغزل والنسيج ليتحقق التحديث المرجو داخلها.

أما كريم الشربيني، 35 عامًا، عامل آخر بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أكد أن المحلة تمثل عصب صناعة الغزل والنسيج بمصر، متحدثًا عن حضوره لعدد من المؤتمرات التي أقيمت لتطوير الصناعة بالمدينة ورأى أهميتها بهذا الاتجاه.

وأكد "الشربيني"، في حديثه ل"الدستور"، أن المجهودات المبذولة لإعادة تلك الصناعة إلى مكانتها ستؤتي ثمارها إذا تكاتف العمال وأصحاب المصانع، مع رغبة القيادة السياسية حتى تعود الصناعة لسابق عهدها.

وتواصلت الدستور مع الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أكد أن من أبرز الخطوات التي ينبغي أن تُتخذ لتطوير صناعة الغزل والنسيج بمصر إيجاد إدارة محترفة.

وأضاف "الشافعي"، في تصريحاته ل"الدستور"، أنه من خطوات التطوير أيضًا دراسة الخسائر الناجمة داخل المنظومة، ومعرفة أسبابها عما إذا كانت ناجمة عن جودة المواد الخام أم جودة المنتج النهائي، كما ينبغي دراسة أذواق المستهلكين والعمل على الإنتاج بما يتفق معها، بالإضافة إلى تدريب العمالة وإعادة تأهيلهم.

حسب أحدث الإحصائيات، هناك 860 مصنع غزل ونسيج مرخص بالمحلة الكبرى تم إغلاقهم من أصل 1200 مصنع بنهاية عام 2017، كذلك لم يتبقَ من مصانع شبرا الخيمة للغزل والنسيج سوى 375 مصنع من أصل 1097 مصنع تم إغلاقها.





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