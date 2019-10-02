"الديهي" يكشف معدل زيادة أسعار الكهرباء في تركيا

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن معدل زيادة أسعار الكهرباء في تركيا، مستنكرا صمت الإعلام الإخواني في تركيا.



وقال إن الكهرباء في تركيا حققت زيادات متتالية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء فى عام واحد بنسبة 50%.



وتسائل "الديهي" خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "ten": "هل علّق أحد من إعلامي الإخوان على زيادة الكهرباء في تركيا؟".



كما استنكر "الديهي " تعليق الإعلامي الإرهابي محمد ناصر على ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر، وصمته عن ارتفاع أسعار الكهرباء في تركيا، متابعا: اتحدى أحد في تركيا يتحدث عن زيادة أسعار الكهرباء.



