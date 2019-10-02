"ستموت فى العشرين" بمركز إبداع دار الأوبرا.. 10 أكتوبر

يعرض فيلم "ستموت فى العشرين"، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، بحضور أسرة الفيلم ولفيف من النجوم ونقاد السينما، وذلك يوم الخميس 10 أكتوبر فى تمام السابعة مساءًا.



يعرض الفيلم ضمن عروض نادي السينما الأفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، وكان قد حصل الفيلم على جائزة دعم لإنتاجه من الصندوق عام 2016.



"ستموت في العشرين" أول فيلم روائي طويل ينتج في السودان من أكثر من 26 عاما للمخرج أمجد أبو العلا، حائز على جائزة "أسد المستقبل" بمهرجان فينيسيا في دورته الـ 76، وجائزة أحسن فيلم من مهرجان الجونة 2019.