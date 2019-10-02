"صدقي": قانون السياحة الصحية من أولويات أجندتنا التشريعية

وجه النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، رسالة شكر لزملائه فى اللجنة على تجديد الثقة فيه رئيسًا للجنة فى انتخابات اللجان النوعية التى أجريت اليوم الأربعاء، وفاز فيها بالتزكية.



وأكد "صدقى" في تصريحات صحفية، أن العمل على إصدار قانون السياحة الصحية، يأتى على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى حل مشكلات المستثمرين السياحيين.



وأشار النائب، إلى أن تلك المشكلات متعددة مثل فرض رسوم بقرارات وزارية وليست بقوانين، وغيرها من المشكلات التى تخص المستثمرين، كمشكلات الفنادق الثابتة والعائمة والمطاعم والتراخيص الفنادق الشاطئية والحج والعمرة.