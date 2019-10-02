الترجي التونسي يتأهل لدور الـ16 بكأس محمد السادس بعد فوزه على النجمة اللبناني

تأهل فريق الترجي التونسي، إلى دور الـ 16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم الأربعاء، على ضيفه النجمة اللبناني بهدفين دون، في المباراة التي جمعتهما على إستاد "رادس"، في إياب دور الـ 32 للبطولة العربية.



وكان الترجي قد تعادل مع النجمة في لقاء الذهاب الذي أقيم في لبنان بنتيجة 1-1، ليتأهل الفريق التونسي إلى دور الـ 16 بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



سجل هدفي الترجي، طه ياسيان الخنيسي في الدقيقتين 20 و79.

