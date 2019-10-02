"الصلاة على التفاح من أجل الإنجاب".. آخر تقاليع شيوخ أردوغان

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن آخر تقاليع شيوخ أردوغان في التجارة بالدين.



وأذاع الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TEN" مقطع فيديو لشيخ تركي، يقرأ ويصلي على التفاح كعلاج للسيدات التي لا تنجب.



وأوضح أن الشيخ الذي يقرأ القرآن هو شخص يدعى الحاج إسماعيل أغا، لافتا إلى أنه أحد المقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وعلق "الديهي" ساخرا: "الحاج إسماعيل أغا حبيب أردوغان الذي يتحدث عن إعمال العقل والثورة الدينية وتصحيح الخطاب الديني".



