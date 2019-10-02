"الإسكان": المدن الجديدة خلقت من الرمال ذهبًا

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن كل المدن الجديدة تخلق من الرمال ذهبًا، وخلقت من التراب قيمة، والدليل سعر المتر حاليا في المدن الجديدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، المذاع عبر فضائية "الحياة": "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي هيئة اقتصادية تمول نفسها بنفسها ولا تأخذ مليما من ميزانية الدولة ومن ضمن بنود إنشائها هو إنشاء مدن جديدة".



وتابع: "الأرض التي يتم إنشاء المدن الجديدة عليها هي ملك الدولة، والفائض إما أن يتم استخدامه في الإسكان الاجتماعي أو متوسط الدخل وهذا ما يسمى العدالة الاجتماعية واستغلال الأماكن المميزة".



واستطرد: "العلمين الجديدة ستكون المدينة رقم واحد وخلال هذا الأسبوع عرض وزير الإسكان عددا من المدن العمرانية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يتم إنشاؤها في الساحل الشمالي الغربي ومنها مدينة رأس الحكمة التي يتم التخطيط لها الآن".

