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الثقافة

فرع ثقافة الإسكندرية يحتفل بالذكرى ٤٦ لانتصارات أكتوبر المجيدة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقام فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الأربعاء، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع والفروع التابعة له، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ٤٦ لانتصار أكتوبر المجيد.

تضمنت الفعاليات لقاءً شعريًا لجماعة الأدب العربي تحت عنوان "أشعار وطنية"، بمشاركة نخبة من شعراء ومثقفي الإسكندرية، ببيت ثقافة رشدي، وفي قصر ثقافة الأنفوشي أقيمت ورشة لتصميم لوحات فنية حول انتصار ٦ أكتوبر، للأطفال من عمر ٨ سنوات، بمرسم الطفل، وأخرى بمرسم المواهب، للأطفال من عمر ١٢ سنة.

من ناحية أخرى، نظم فرع ثقافة الإسكندرية ندوة بعنوان "مسئوليات مصر لاستعادة ثقة الدول الأفريقية"، بقصر ثقافة برج العرب، تناولت ريادة مصر ومسئوليتها تجاه أفريقيا منذ القدم، وتقديم مصر الدعم الاقتصادي، والثقافي والديني للدول الأفريقية.

وفي بيت ثقافة 26 يوليو أقيمت ندوة بعنوان "مائة عام على الاكتشافات المصرية"، بمشاركة الدكتور محمد السيد، مدير البحث العلمي للآثار الغارقة بالإسكندرية.

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