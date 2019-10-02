غدًا.. "الإرهاب والحروب الفضائية" بمكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، مساء غد الخميس، ندوة ثقافية بعنوان "الإرهاب والحروب الفضائية"، وذلك بمقر المكتبة 15 شارع محمد مظهر بالزمالك.



ويتحدث فى الندوة الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، واللواء أركان حرب حمدي لبيب، خبير الأمن القومي ونائب مدير الشئون المعنوية سابقاََ، الدكتور سمير عبدالرازق، أمين عام شعبة المبدعين العرب، ويدير اللقاء ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة.



وتدور محاور الندوة حول التوعية بحروب الجيل الرابع والخامس وإنجازات الدولة المصرية، وتوجه المكتبة دعوة عامة لروادها بالحضور والمشاركة من خلال مداخلاتهم، للمساهمة فى المزيد من الإثراء للندوة.