الأهلي يسحق الإنتاج برباعية نظيفة

أطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء المباراة التي جمعت الأهلي والإنتاج الحربي على إستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.



وتقدم الأهلي برباعية نظيفة على نظيره الإنتاج الحربي.



وسجل وليد سليمان لاعب الأهلى، الهدف الرابع لفريقه فى شباك الإنتاج الحربى، بالدقيقة 87 من عمر المباراة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.







وأحرز رمضان صبحى هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 25 بعد تمريرة سحرية من محمد مجدى قفشة، ثم أحرز حسين الشحات الهدف الثانى بعد هدية من رمضان صبحى فى الدقيقة 56، ثم أحرز جونيور أجايى الهدف الثالث بعد تمريرة من على معلول فى الدقيقة 69.







وضم تشكيل المارد الأحمر كلًا من:







محمد الشناوي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هاني، حمدي فتحي، عمور السولية،"قفشة"، رمضان صبحي، حسين الشحات وأجايي.







ويضم تشكيل الإنتاج كلًا من:







عامر عامر، موسي دياوار، أحمد مجدي، وهان أنان، غنام محمد غنام، معاذ الحناوي، أحمد شديد قناوي، أمادو نيامي، محمد فييرا، محمد عبد الرازق وصلاح هشام خليل.







وسبق أن فاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في الجولة الأولى فيما سحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74 في الجولة ذاتها.