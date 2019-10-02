المصري يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للاتحاد السكندرى بعد الفوز على الإسماعيلي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لجلسات التأهيل والاستشفاء باستاد برج العرب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى، وذلك لإزالة أية أثار للإرهاق لدى اللاعبين بخوضهم لمباراتي ماليندي بطل زنجبار بالكونفيدرالية والإسماعيلي بالدوري بفاصل زمني لا يتعدى 72 ساعة.



جاء ذلك عقب نهاية مباراة اليوم بين المصري والإسماعيلي والتي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.



وتوجه الفريق عقب انتهاء جلسات التأهيل والاستشفاء إلى القاهرة للانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادقها يستمر لمدة يومين قبل التوجه إلى العين السخنة بعد غدٍ الجمعة للمبيت بإحدى القرى السياحية استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري والتي تجمعه بالاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد الجيش بالسويس.