أحمد موسى: "تميم يمتلك 22 قصرًا.. من أموال الشعب القطري"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تميم يمتلك 22 قصرا و13 يختا بقيمة 18 مليار دولار.



وعرض "موسى"، مقطع فيديو من داخل آخر قصر يمتلكه تميم بن حمد، وعرض صورا للقصور التي تمتلكها والدة تميم.



وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أن والدة تميم "موزة" شترت قصرا جديدا بمبلغ 220 مليون جنيه استرليني في لندن.



كما أوضح أن "موزة " والدة تميم، تمتلك قصرا في تدمر السورية يقدر بـ280 مليون جنيه استرليني، مؤكدًا أن هذا القصر تسبب في مشكلات عندما تم شراؤه لوالدة تميم.



وتابع: كل هذه القصور من أموال الشعب القطري.

