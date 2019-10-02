أيتن عامر برفقة والدتها من غرفة العمليات.. صور

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعهيا عبر صفحتها الشخضية بموقع "إنستجرام"، بصور بها برفقة والدتها خلال تواجدهم بغرفة العمليات في المستشفى.



وظهر في الصور كل من الفنانة وفاء عامر، ومدير التصوير محمد عزالعرب، زوج الفنانة أيتن عامر، وشقيقتها وتظهر والدتهم وهي على سرير المرض.



وعلقت أيتن على الصور قائلة: "ماما بتعمل عملية كبيرة دلوقتي وهتعمل عملية تانية كمان 10 أيام، من فضلكوا أدعولها تقوم بالسلامة، اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء، اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض، وأرزقها الشفاء العاجل".



