زوجة أيمن نور تفبرك فيديو لـ"أحمد موسى".. والأخير يرد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفترة المقبلة ستقوم الجماعات الإرهابية بنشر فيديوهات وشائعات ضد 4 إعلاميين.



وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن هدف الجماعة الإرهابية هو إفقاد ثقة المواطن المصري في إعلامه واستقطابه للإعلام التركي والقطري المُذاع من لندن.



وحذر "موسى" الشعب المصري، قائلًا: على الجميع توخي الحذر، لافتا إلى خطة الدول الإرهابية للقضاء على الإعلام المصري.



وأوضح أنه تعرض لهجوم من سيدات الجماعة الإرهابية، قائلا: "زوجة أيمن نور المزور جابت فيديو ليا كان قديم وأنا متأثر بعد مباراة للأهلي وقالت عليا كلام غلط".

