زوجة أيمن نور تفبرك فيديو لـ"أحمد موسى".. والأخير يرد
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:37 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفترة المقبلة ستقوم الجماعات الإرهابية بنشر فيديوهات وشائعات ضد 4 إعلاميين.
وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن هدف الجماعة الإرهابية هو إفقاد ثقة المواطن المصري في إعلامه واستقطابه للإعلام التركي والقطري المُذاع من لندن.
وحذر "موسى" الشعب المصري، قائلًا: على الجميع توخي الحذر، لافتا إلى خطة الدول الإرهابية للقضاء على الإعلام المصري.
وأوضح أنه تعرض لهجوم من سيدات الجماعة الإرهابية، قائلا: "زوجة أيمن نور المزور جابت فيديو ليا كان قديم وأنا متأثر بعد مباراة للأهلي وقالت عليا كلام غلط".
وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن هدف الجماعة الإرهابية هو إفقاد ثقة المواطن المصري في إعلامه واستقطابه للإعلام التركي والقطري المُذاع من لندن.
وحذر "موسى" الشعب المصري، قائلًا: على الجميع توخي الحذر، لافتا إلى خطة الدول الإرهابية للقضاء على الإعلام المصري.
وأوضح أنه تعرض لهجوم من سيدات الجماعة الإرهابية، قائلا: "زوجة أيمن نور المزور جابت فيديو ليا كان قديم وأنا متأثر بعد مباراة للأهلي وقالت عليا كلام غلط".