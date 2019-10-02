أحمد موسى: ندعم الشعب القطرى فى هذه القضية

دعا الإعلامي أحمد موسى، للمشاركة في هاشتاج "ارحل يا تميم"، مشيرًا إلى أن القطريين يدعون لقيام ثورة في قطر، يوم 24 أكتوبر.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": أن الثورة قادمة في قطر وستكون في الشهر الحالي، لافتا إلى أنه سيتم العمل على هذا الهشتاج ليلا ًونهارا لمساندة الشعب القطري.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب القطري شعب شقيق، مشددا على ضرورة دعمه.

