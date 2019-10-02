تراجع البيزو الكولومبى أمام الدولار إلى مستوى قياسى جديد

تراجع سعر البيزو الكولومبي أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد مسجلًا أكثر من 3500 بيزو لكل دولار، في تعاملات اليوم الأربعاء مع تراجع سعر الدولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سعر البيزو تراجع بأقل من 0.1% بعد أن كان قد بلغ 3502.83 بيزو لكل دولار، وهو ما يعني أنه في الحدود المريحة التي حددها محافظ البنك المركزي الكولومبي خوسيه إيكافاريا في أغسطس الماضي ويتراوح بين 300 و3500 بيزو لكل دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي لليوم السابع على التوالي حيث تراجع السعر اليوم بنسبة 2.3%.

وأشارت بلومبرج إلى أن تراجع البيزو الكولومبي حاليًا يبدو خارج السيطرة وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى التدخل لدعمه.

ويتوقع بنك "جيه.بي.مورجان" الأمريكي خفض الفائدة في كولومبيا قبل نهاية العام الحالي بمقدار 50 نقطة أساس، في حين أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة في أغسطس الماضي نمو الاقتصاد الكولومبي بأكثر من التوقعات.