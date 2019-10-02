رئيس الوزراء الجزائري الأسبق مولود حمروش يرفض الترشح للرئاسة

نفى رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، مولود حمروش، اليوم الأربعاء ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.



وعبر حمروش في بيان اليوم عن شكره لمن دعوه ودعموه للترشح في الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن موقفه من الانتخابات واضح ولم يتبدل، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.





وأضاف حمروش "عبرت عن موقفي بكل وضوح ممكن وأبديت وجهات نظري حول حال بلادنا وحول الآمال التي تغذي طموحات مواطنينا وكذا عن الاستحقاقات المسطرة".



وأكد حمروش أن تصوره مبني على أن الالتزامات الصريحة والقوية والواسعة هي الوحيدة التي يمكن بها مواجهة المرحلة وأنه يرفض الغموضو والخداع.



وأعرب حمروش عن رفضه المشاركة في الانتخابات، لكه تعهد بدعم آمال الجزائريين وتطلعاتهم.



وتقدم العشرات من قادة الأحزاب والسياسين للانتخابات الرئاسية من بينهم علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وعبدالمجيد تبون رئيس الوزراء السابق.