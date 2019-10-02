انقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق

أفادت خدمة نتبلوكس للمراقبة بانقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق بينها العاصمة بغداد وسط توسع رقعة الاحتجاجات العنيفة في وسط وجنوب البلاد وسقوط ضحايا.