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رياضة

سولشار يشعر بقلق من أرضية الملعب قبل مواجهة الكمار بالدوري الأوروبي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:52 م
جريدة الدستور
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وصف أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد أرضية الملعب الصناعية التي سيلعب عليها فريقه حين يحل ضيفا على الكمار الهولندي في الدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس بأنها أسوأ نوعية أرضيات شاهدها.
وسيضطر الكمار للعب على بعد 70 ميلا من ملعبه وذلك عندما يستضيف يونايتد في لاهاي بعد انهيار جزء من سقف ملعبه الشهر الماضي.
وقال سولشار، الذي اعتاد على اللعب على ملاعب صناعية في بلده النرويج، في مؤتمر صحفي قبل المواجهة بين الفريقين في المجموعة 12 بالدوري الأوروبي "حين رأيته اندهشت لأنهم اختاروا هذا الملعب.
"اعتدت في بلادي على اللعب على الملاعب الصناعية لذا فيمكنني القول إن هذا الملعب ليس أفضل ما رأيت من هذه النوعية من الملاعب بل إنه أحد أسوأ ما رأيت منذ فترة طويلة".
وأضاف "لا أقول (إن الملعب غير آمن). لكنه ليس متطورا. يبدو أنه استخدم كثيرا. أنا تعجب من اللجوء لملاعب صناعية في بلد يتمتع بهذا الطقس.
"يمكن اللجوء لتلك النوعية من الملاعب إذا كنت تعيش بالقرب من القطب الشمالي".
ودفعت أرضية الملعب المدرب لاستبعاد لاعبه بول بوجبا من تشكيلة الفريق بسبب إصابته في الكاحل.
وقال سولشار "(بوجبا) بحاجة إلى مزيد من العلاج وإراحة كاحله.
ربما لن أخاطر بالدفع به على هذا الملعب حتى لو كان متاحا لهذه المباراة".
كما سيغيب عن يونايتد أيضا المهاجم أنطوني مارسيال والمدافع فيل جونز بينما لا يزال الثنائي رون وان-بيساكا ولوك شو بعيدا عن الملاعب.
ووصف سولشار مباراة الغد بأنها في غاية الأهمية للفريق وقال "نركز الآن فقط على هذه المباراة لأنها في غاية الأهمية لنا في المجموعة.
"بدأ الكمار بشكل جيد وتعادل بعشرة لاعبين 2-2 على ملعب بارتيزان بلجراد. إنها مباراة مهمة لنحقق نتيجة طيبة. هذه هي البطولة التي نشارك فيها حاليا".
وأضاف "هذا هو الواقع. أن تلعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد يعد أمرا في غاية التميز وإذا تمكنت من تحقيق بطولة مهمة خلال الفترة المتبقية لي هنا فسيكون هدفا يستحق الانتظار".
وقال سولشار إن المباراة ربما تكون فرصة للدفع ببعض لاعبيه الشبان.
وأضاف "الكمار فريق شاب. ستكون الفرصة متاحة للاعب أو اثنين منا لإثبات أنفسهم في هذه المباراة.
"يرغب جميع اللاعبين أن يكونوا جزءا من مستقبل النادي لفترة طويلة. سيكون لدينا مزيج من الخبرة والشباب".
وتضم تشكيلة يونايتد عدة لاعبين صاعدين هم براندون وليامز وجيمس جارنر وتاهيت تشونج وميسون جرينوود وانخيل جوميز.

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